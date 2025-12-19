Risiko degli amari Campari cede Averna e Zedda Piras

Campari Group continua a ridefinire il suo portfolio, cedendo Averna e Zedda Piras per 100 milioni di euro. Un movimento strategico che segna un nuovo capitolo nella sua evoluzione, riflettendo le dinamiche di un mercato in costante trasformazione. La decisione di scambiare i marchi sardo e siciliano apre a nuove sfide e opportunità, mentre l’azienda si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua storia.

© Quotidiano.net - Risiko degli amari, Campari cede Averna e Zedda Piras Salta un’altra torre nella scacchiera di Campari Group, che ’rinuncia’ all’ amaro Averna e al mirto di Sardegna Zedda Piras in cambio di 100 milioni di euro. Nuovo tassello, quindi, nel risiko degli amari partito quest’anno, con la vendita dei marchi Cinzano e Frattina a Caffo 1915. "Ci concentriamo su un minor numero di iniziative, ma di maggior impatto strategico" riassume il ceo del gruppo, Simon Hunt, annunciando l’accordo per la cessione dei due marchi a Illva Saronno Holding, la società di proprietà della famiglia Reina, famosa per il Disaronno. Un accordo che arriva agli sgoccioli del 2025, anno in cui il gruppo Campari ha messo in atto una vera e propria "razionalizzazione del portafoglio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni Leggi anche: Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Risiko degli amari, Campari cede Averna e Zedda Piras; Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni. Risiko degli amari, Campari cede Averna e Zedda Piras - Salta un’altra torre nella scacchiera di Campari Group, che ’rinuncia’ all’amaro Averna e al mirto di Sardegna Zedda Piras ... quotidiano.net

Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras a Illva Saronno per 100 milioni. Resta l’amaro Braulio. Cosa fa il titolo in Borsa - La vendita rientra nella strategia del gruppo di cessione dei brand considerati meno profittevoli per concentrarsi su Aperol e per ridurre il debito. firstonline.info

Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno per 100 milioni - Campari vende Averna e Zedda Piras a Illva Saronno per 100 milioni per concentrarsi sul Braulio e semplificare il business ... businesspeople.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.