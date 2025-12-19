Riserve auree di Banca d' Italia | la proprietà è del popolo Ok all' emendamento

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che riconosce la proprietà delle riserve auree di Banca d'Italia al popolo italiano. Questa misura, proposta da Fratelli d'Italia, rafforza il legame tra risorse nazionali e cittadini, sottolineando l’importanza di una gestione delle riserve che favorisca gli interessi della collettività. Un passo deciso verso una maggiore trasparenza e sovranità economica.

Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato all'emendamento alla Manovra, proposto da Fratelli d'Italia, che attribuisce la proprietà delle riserve auree conservate da Banca d'Italia al popolo italiano. Nella versione riformulata dal governo è stato inserito il riferimento al trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Lo annuncia il senatore della Lega e relatore della finanziaria, Claudio Borghi, a margine della lavori sul ddl bilancio. "E' un momento molto importante, si chiude una mia battaglia di 11 anni", chiosa il senatore. E conclude: "Penso che sia una delle cose più importanti fatte in questa manovra: riaffermare il principio ci riporta alla normalità, messa in pericolo da pretese sul nostro oro da parte dei più disparati soggetti.

Alla BCE l’emendamento sull’oro della Banca d’Italia non piace - Lo aveva presentato Fratelli d'Italia per dire che le riserve della Banca d'Italia appartengono allo Stato, in violazione di norme e trattati: e ora? ilpost.it

La questione delle riserve auree italiane: tra politica e Bce - Un'analisi approfondita sul conflitto riguardante le riserve auree italiane e il ruolo della Banca Centrale Europea. notizie.it

L’emendamento aggiuntivo della maggioranza di governo alla Legge di bilancio infine deciso afferma che: “Le riserve auree appartengono al popolo italiano e sono gestite in autonomia dalla Banca d’Italia”, e ciò nel rispetto dei “trattati - facebook.com facebook

Secondo un sondaggio, un quinto della popolazione svizzera è favorevole a un aumento delle riserve auree della Banca nazionale, una posizione in contrasto con le prudenti previsioni sul futuro andamento del prezzo del metallo prezioso. x.com

