Un viaggio tra passato e presente nel cuore della città, dove il ritrovamento di un tratto dell’antico alveo del Castro rivela una città sotterranea nascosta sotto le strade di Pieve. Tra scavi e scoperte, si apre il portone di vetro che svela un pezzo di storia sepolto, offrendo un’occasione unica di riscoprire le radici profonde di un centro urbano inaspettato.

© Lanazione.it - Riportano a galla l’alveo del Castro. E in Pieve apre il portone di vetro

Un viaggio nella storia. Che scopre un’altra città, sotterranea ma in pieno centro. Riemerge dagli scavi di un cantiere una parte dell’ antico corso del Castro. Nessun reperto etrusco ma una traccia preziosissima dell’epoca romana. Il risultato è frutto di un lavoro di squadra: il team degli archeologici della Soprintendenza e la proprietà dell’area dove si sta costruendo un palazzo iper-moderno sulle "ceneri" del vecchio edificio Enel. Modernità e antichità vanno a braccetto e potrebbero trasformare il ritrovamento in una sorta di mostra permanente, proprio ai piedi del complesso che ospiterà appartamenti di lusso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: L'antico alveo del Castro sotto al palazzo ex Enel. Stop al cantiere per gli studi archeologici

Leggi anche: Le piogge riportano a galla le criticità: via Dorso è il punto più grave

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Riportano a galla l’alveo del Castro. E in Pieve apre il portone di vetro - Gli antichi argini riemergono dal sottosuolo in via Petrarca: saranno portati alla luce e salvati. lanazione.it