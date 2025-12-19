Rinnovo Carlos Augusto dialoghi in corso | le ultime sul futuro del laterale brasiliano

L'Inter lavora con calma al rinnovo di Carlos Augusto, mantenendo vivo il dialogo con il laterale brasiliano. La trattativa è avviata, ma senza pressioni, mentre il club nerazzurro valuta le migliori strategie per consolidare il proprio asset difensivo. Rimanete aggiornati per tutte le novità sul futuro del talentuoso giocatore.

Inter News 24 Rinnovo Carlos Augusto, trattativa avviata ma senza fretta: il club nerazzurro lavora al prolungamento del laterale brasiliano. Proseguono i dialoghi tra Inter e Carlos Augusto per il rinnovo di contratto del laterale brasiliano, uno dei profili più affidabili della rosa nerazzurra. Dopo le prime indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, sono arrivate nuove conferme che delineano con maggiore chiarezza lo stato della trattativa e le tempistiche previste dal club. Come già anticipato lo scorso 5 dicembre, i contatti tra le parti sono reali e continui. A ribadirlo è stato il giornalista Matteo Moretto, che ha fatto il punto sulla situazione spiegando come l’accordo non sia ancora stato definito nei dettagli, ma senza che questo rappresenti un motivo di preoccupazione per la dirigenza interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

