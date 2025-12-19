Rinaldini esprime entusiasmo per la stagione a Prato, sottolineando il momento di grande fermento e successo. La sua riconoscenza per essere tornato in un ambiente così vibrante si mescola alla speranza di un futuro ancora più brillante, con l’auspicio di un 2026 di altissimo livello. La passione e l’energia del momento rappresentano un punto di svolta per il club e i suoi tifosi.

Rinaldini: "Prato, una stagione fantastica. Mi aspetto un 2026 di altissimo livello"

"Stiamo trascorrendo una stagione fantastica e mi ritengo fortunato di essere tornato a Prato proprio in un momento dove c’è così tanto entusiasmo". Damiano Rinaldini vive ad Agliana, ma è cresciuto nel settore giovanile del Prato, dove ha passato cinque anni. L’estate scorsa, di fronte alla possibilità di un ritorno in biancazzurro, il giocatore classe ‘95 ha fatto di tutto perché il trasferimento dal Forlì si concretizzasse, dopo che già 12 mesi prima si era sfiorato un suo ritorno a casa. Adesso il fantasista dei lanieri si gode un’annata cominciata per lui con la rete siglata in Coppa Italia, ma proseguita successivamente con appena due titolarità nelle prime 13 giornate di campionato, fino alla svolta recente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

