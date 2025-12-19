Riguardo al caso Alfonso Signorini è arrivato il momento di fondare un #MeToo gay altro che attrici e attricette | preserviamo la frociaggine!

Riguardo al caso Alfonso Signorini, è ora di rilanciare un #MeToo gay, senza stereotipi o ipocrisie. Tra chiappe chiacchierate, nomi compromessi, chat imbarazzanti e foto indecenti, si rivela un mondo fatto di maschere e pretese. Un amico molto gay, di quelli veri, mi confidò tempo fa:

© Ilgiornaleditalia.it - Riguardo al caso Alfonso Signorini, è arrivato il momento di fondare un #MeToo gay, altro che attrici e attricette: preserviamo la frociaggine! Chiappe e chiappette chiacchierate, nomi sputtanati, chat ridicole, foto zozze e proposte indecenti, tutto per un'inquadratura in prima serata Tempo fa, neanche troppo, un caro amico molto gay, ma molto molto gay, di quelli che darebbero il culo per amicizia, mi disse: "Caro Aldo, vedrai che.

