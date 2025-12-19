Rigore Bonny Chiffi revoca il penalty per il fallo di Heggem in Bologna Inter e manda su tutte le furie i tifosi interisti!

Inter News 24 Cos’è successo. Riad diventa teatro di aspre polemiche arbitrali durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter. L’episodio chiave che ha fatto infuriare la panchina dell’ Inter si verifica al 57?, quando il direttore di gara Daniele Chiffi indica inizialmente il dischetto per un contatto in area tra il difensore rossoblù Torbjørn Heggem e l’attaccante francese Ange-Yoan Bonny. La decisione sembra netta: un fallo da dietro sulla giovane punta lanciata a rete. 🔗 Leggi su Internews24.com

