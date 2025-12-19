Riforma del condominio la legge di Fratelli d' Italia rischia il binario morto I dubbi de

La riforma del condominio proposta da Fratelli d’Italia solleva numerosi dubbi e perplessità, rischiando di rimanere in stallo. Tra le novità in discussione, l’obbligo di laurea per gli amministratori, la fine dei pagamenti in contanti e la responsabilità collettiva in caso di morosità. Un quadro che mette in discussione equilibri consolidati e apre un dibattito acceso su diritti e doveri di condomini e gestori.

© Agi.it - Riforma del condominio, la legge di Fratelli d'Italia rischia il binario morto. I dubbi de... AGI - L’ obbligo di laurea per gli amministratori, la fine dei pagamenti in contanti e in caso di morosità pagano tutti i condomini. Sono le novità principali della riforma bis del condominio che arriva a 13 anni di distanza dall’ultima revisione. Misure contenute nella proposta di legge presentata ieri da Fratelli d’Italia che però rischia di finire in un binario morto. Tra le polemiche sollevate da alcuni operatori del settore e i dubbi nei partiti alleati della maggioranza – Lega e Forza Italia – il nuovo provvedimento rimane in stand-by. “ Ci sono evidenti criticità ”, ha fatto sapere il Carroccio. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Riforma del condominio, la legge di Fratelli d'Italia rischia il binario morto. I dubbi de... Leggi anche: Riforma del condominio, la legge di Fratelli d'Italia rischia il binario morto. I dubbi ne... Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Riforma condominio, per i morosi paga chi è in regola: le novità; Riforma del condominio, la legge di Fratelli d'Italia rischia il binario morto. I dubbi del centrodestra; Amministratori laureati, stop ai contanti e per i morosi pagano tutti: ecco la riforma dei condomini voluta…; Condomini, la proposta sui morosi spacca la maggioranza. Salvini: «No nuova burocrazia». Riforma condomini, Fratelli d’Italia contro tutti (Lega in primis): “Confronto e buon senso o non si va avanti” - "La riforma bis del condominio, così come ipotizzato dalla proposta di legge 2692, presenta evidenti criticità e non è condivisa dalla Lega" ... blitzquotidiano.it

Riforma dei condomini, scontro nel governo: Salvini contesta il disegno di legge 2692 - Riforma dei condomini, Salvini frena il governo: scontro interno sulla legge 2692 tra obbligo di laurea per amministratori, tracciabilità dei pagamenti e tutela dei condòmini onesti. notizie.it

Riforma del condominio, il no della Lega alle nuove regole volute da FdI: «Criticità, non la condividiamo» - La riforma del condominio «presenta evidenti criticità e non è condivisa», spiegano fonti della Lega che bocciano la «proposta di legge 2692» ... corriere.it

Una nuova riforma del condominio prende forma: https://fanpa.ge/6IjP3 - facebook.com facebook

La riforma del condominio, il primo passo per la guerra civile x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.