Riello acquisita da Ariston chieste garanzie occupazionali e piano industriale

L'acquisizione di Riello da parte di Ariston segna un nuovo capitolo per il marchio veronese, storicamente riconosciuto nel settore della climatizzazione. La notizia, annunciata durante un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha suscitato interesse per le future prospettive occupazionali e il piano industriale, mentre si delineano i primi passi di questa importante operazione strategica.

