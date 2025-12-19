Riclassificazione dei Comuni montani il governo ‘congela’ il testo del provvedimento

Il governo ha deciso di congelare la riclassificazione dei Comuni montani, accogliendo la richiesta di Regioni ed Enti locali di rinviare l’esame del Decreto montagna. La scelta è stata presa in sede di Conferenza Unificata, evidenziando l’importanza di un dialogo più approfondito e condiviso prima di procedere. Un passo che potrebbe influenzare significativamente le politiche di sviluppo e le risorse destinate alle aree montane.

© Riminitoday.it - Riclassificazione dei Comuni montani, il governo ‘congela’ il testo del provvedimento “Bene la decisione del Governo che oggi, in Conferenza Unificata, ha accolto la richiesta di Regioni ed Enti locali di rinviare l'esame del Decreto montagna, pena dover prendere atto della mancata intesa”. Così l’assessore regionale alla Montagna, Davide Baruffi, che ha partecipato alla riunione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Riclassificazione dei Comuni montani, il Governo “congela” il testo del provvedimento Leggi anche: Comuni Montani, “La riclassificazione del Governo è una scelta sbagliata che penalizza la Ciociaria” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Riclassificazione dei Comuni montani, il Governo “congela” il testo del provvedimento; Comuni Montani, “La riclassificazione del Governo è una scelta sbagliata che penalizza la Ciociaria”; Riclassificazione dei Comuni montani, il Governo ‘congela’ il testo del provvedimento; Individuati i 2.844 comuni montani che si spartiranno le risorse previste dalla nuova legge sulla montagna: ecco i criteri utilizzati per definirli. Riclassificazione comuni montani, per Calderoli una riforma equa. Il Pd Abruzzo: "un'eutanasia" e la Regione è perplessa - "Roma e Bologna non sono comuni montani", dice alla Camera il ministro parlando di criteri che "valorizzano la dorsale appenninica e le isole" dando risorse alle zone davvero montane, rivendica. ilpescara.it

Riclassificazione dei Comuni montani, il Governo ‘congela’ il testo del provvedimento - “Bene la decisione del Governo che oggi, in Conferenza Unificata, ha accolto la richiesta di Regioni ed Enti locali di rinviare l’esame del Decreto montagna, pena dover prendere atto della mancata ... nextstopreggio.it

Legge della montagna messa in stand by, l'appello dei sindaci: «E adesso cambiatela» - La nuova Legge della Montagna, presentata dal Ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli come «classificazione che ... corriereadriatico.it

Il Governo ha rinviato l’esame del decreto sulla riclassificazione dei Comuni montani, accogliendo in Conferenza Unificata la richiesta di Regioni ed enti locali di sospendere il provvedimento. A darne notizia è l’assessore regionale alla Montagna, Davide Bar - facebook.com facebook

#Montagna. Riclassificazione dei Comuni montani, il Governo ‘congela’ il testo del provvedimento. Questa mattina in Conferenza Unificata rinviato l’esame del Decreto. La #notizia regioneer.it/MontagnaRiclas… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.