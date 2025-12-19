Ricerca accordo tra Sbarro e Bourelly Group | servizi di telemedicina e un Hub di assistenza

Sbarro Health Research Organization e Bourelly Group annunciano una partnership strategica volta a potenziare i servizi di telemedicina e l’assistenza ai pazienti oncologici, unendo competenze nella ricerca scientifica e nella mobilità sanitaria. Questa collaborazione mira a migliorare il supporto logistico, organizzativo e assistenziale, favorendo un approccio integrato e innovativo nella cura e nella ricerca in campo oncologico.

Bourelly Group, operatore specializzato nei servizi di trasporto sanitario e assistenza alla mobilità dei pazienti, e Sbarro Health Research Organization (SHRO), attiva a livello internazionale nella ricerca scientifica in ambito oncologico, annunciano la sottoscrizione di un accordo di partnership finalizzato a rafforzare il supporto logistico, organizzativo e assistenziale alle attività di ricerca e cura in ambito oncologico. L’accordo si inserisce in un più ampio quadro di cooperazione volto a facilitare l’accesso dei pazienti ai percorsi di diagnosi, cura e sperimentazione clinica, attraverso l’attivazione di servizi di trasporto sanitario dedicati, sicuri e qualificati, in coerenza con i più elevati standard assistenziali e normativi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

