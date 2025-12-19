Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli si trova al centro di importanti sviluppi. Dopo il ribaltone recente, si intensificano le voci e i contatti ufficiali tra i club, alimentando i dubbi sul futuro di alcuni giocatori. L'azzurro potrebbe essere più vicino all’addio di quanto si pensi, mentre le trattative in entrata e in uscita si fanno sempre più calde. Scenario in rapido movimento, da seguire con attenzione.

© Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, contatto ufficiale tra i due club: azzurro mai così vicino all’addio?

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e in casa Napoli sono molteplici gli scenari da tenere in conto, sia in entrata che in uscita. A tal riguardo, il futuro di Lorenzo Lucca torna al centro del dibattito. L’attaccante classe 2000 sta trovando poco spazio in azzurro e l’avvicinarsi del mercato di gennaio riaccende riflessioni e contatti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari ha avviato un primo sondaggio per capire i margini di un’operazione in prestito. Una pista che nasce dalle dinamiche offensive del Napoli e dalla necessità del giocatore di trovare continuità in una fase chiave della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche: L’azzurro cambia agente: addio vicino al Napoli? Di chi si tratta

Leggi anche: Napoli, la nuova vita di Zinedin Machach dopo l’addio al club azzurro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fiorentina, nuovo ribaltone vicino? Vanoli a rischio esonero; Ribaltone Torino: dietro l'esonero del ds c'è anche un acquisto dal Napoli sbagliato.

Udinese-Napoli, ribaltone formazione: due rientri lampo e un forfait improvviso Probabili formazioni Udinese Napoli. Recuperi record: Lobotka e Gutierrez convocati. Infortunio per Juan Jesus. Le scelte di Conte... - facebook.com facebook