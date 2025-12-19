Riarmo da Mattarella assist a Meloni | Poco popolare ma ora è necessario

Un assist a Giorgia Meloni e anche all'Ue, alla politica di riarmo intrapresa da Bruxelles e seguita dall'Italia. Gli investimenti in difesa sono necessari, anche se impopolari, per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Certo, una grande differenza c'è: il capo dello Stato, contrariamente a quanto spesso avviene a livello comunitario, ribadisce che il vero valore da difendere è quello della pace. In occasione della cerimonia di auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, il presidente della Repubblica si sofferma sul riarmo: "La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata, comprensibilmente, poco popolare.

