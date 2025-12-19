Riapre la Galleria Palombari | la Variante di Mattinata torna percorribile per le festività
A partire da oggi, venerdì 19 dicembre, alle ore 17, la Galleria Palombari lungo la SS 688 di Mattinata riapre al traffico, offrendo nuovamente un collegamento fondamentale tra le località della zona. La riapertura in vista delle festività rappresenta un’importante notizia per residenti e visitatori, che potranno così percorrere in sicurezza il tratto compreso tra il chilometro 3 e il chilometro 9,935.
