Riapre il Presepe dell’Angelo
Domenica 21 dicembre riapre il Presepe dell’Angelo, un’incantevole creazione dell’artista Angelo Perini. Sistemato in una suggestiva nicchia settecentesca a San Giovanni alla Vena, il presepe torna a incantare visitatori di ogni età, tra tradizione e arte. Un’occasione speciale per riscoprire la magia del Natale immersi in un’atmosfera unica e ricca di storia.
Riapre domenica 21 dicembre il Presepe dell’Angelo dell’artista Angelo Perini a San Giovanni alla Vena, in una antica nicchia settecentesca. Nel territorio comunale di Vicopisano si dice che il Natale è più bello se si entra, almeno una volta nel Presepe dell’Angelo. Un luogo piccolo fuori, immenso dentro. Un’opera d’arte viva e splendida, intima e sorprendente, realizzata da Angelo Perini nelle nicchie di un’antica cantina di fine ’700, dove luce, acqua, legno e poesia creano qualcosa di unico. Il sindaco Matteo Ferrucci e l’amministrazione, come ogni anno, oltre a congratularsi con Angelo Perini, invitano cittadine e cittadini, visitatori e visitatrici a scoprire (o riscoprire) questo presepe meraviglioso, capace ogni anno di richiamare persone da tutta la Toscana e non solo: un percorso fatto di ciocchi d’olivo intagliati a mano, casette in legno, corsi d’acqua e piccole cascate, personaggi in coccio, centinaia di lucine e dettagli che chiedono tempo e danno emozioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
