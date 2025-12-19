Rete 4 rende omaggio a Jana de La Promessa con un’intervista esclusiva ad Ana Garces, realizzata in Spagna. In attesa dell’episodio in prima serata che segnerà il suo addio, il pomeriggio di sabato 20 settembre 2025 proporrà un’estratto dell’intervista, offrendo ai telespettatori un’ultima occasione per conoscere meglio l’attrice e il personaggio ormai entrato nel cuore del pubblico.

Rete 4 saluta Jana de La Promessa con l'intervista ad Ana Garces

Per salutare definitivamente Jana Exposito, la protagonista indiscussa de La Promessa, domani – sabato 20 settembre 2025 – Rete 4, in attesa dell’ appuntamento in prime time, durante il quale la ragazza morirà, trasmetterà nel pomeriggio un estratto dell’intervista all’attrice Ana Garces realizzata in Spagna in concomitanza con la sua uscita di scena dalla soap. Nel cast de La Promessa fin dal primo episodio, Jana ha vissuto un amore intenso con il marchesino Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e ha ritrovato il perduto fratello Curro de la Mata (Xavi Lock). Un percorso per niente semplice, visto che la Exposito si è dovuta più volte scontrare con la suocera Cruz Ezquerdo (Eva Martin), disposta a tutto pur di evitare che coronasse il suo sogno d’amore con Manuel e portasse alla luce tutte le sue nefandezze. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

