Restyling veloce? Cambia le maniglie e dai nuova vita ai tuoi arredi

Un semplice cambio di maniglie può trasformare radicalmente l’aspetto dei tuoi mobili in pochi minuti. Un intervento rapido, ma capace di dare nuova vita agli arredi, rendendoli più moderni e in sintonia con il tuo stile. In soli 5 minuti, scopri come un dettaglio può fare la differenza, donando freschezza e personalità agli ambienti di casa tua.

Tempo di lettura: 5 minuti Succede qualcosa di quasi magico quando si sostituiscono le maniglie per mobili, è una piccola componente, ma l'arredo sembra improvvisamente diverso, più attuale, più vicino al proprio gusto. È un restyling rapido, economico, privo di complicazioni e capace di cambiare il ritmo visivo di un'intera stanza senza ricorrere a interventi invasivi. Negli ultimi anni, studi sul micro-design e sull'impatto percettivo delle finiture hanno evidenziato come elementi minuti influenzino la qualità complessiva di un ambiente molto più di quanto si creda. In diverse ricerche sul comportamento abitativo emerge che l'occhio umano tende a soffermarsi su ciò che viene toccato, non soltanto su ciò che è grande.

