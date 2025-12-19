Restauro e nuovi spazi | riapre le porte a Meldola il Museo del Baco da Seta

Domenica alle 10 si apre ufficialmente il nuovo Museo del Baco da Seta “Ciro Ronchi” di Meldola, dopo un importante intervento di restauro e ampliamento presso l’Arena Hesperia. Un progetto di valorizzazione che ha restituito agli spazi storici il loro antico splendore, offrendo al pubblico un’esperienza rinnovata e più coinvolgente nel cuore della città.

Domenica alle 10, dopo un importante intervento di restauro e ampliamento degli spazi museali presso l'Arena Hesperia, riapre al pubblico il museo del Baco da Seta "Ciro Ronchi" di Meldola, grazie a un progetto che ha valorizzato e riqualificato gli ambienti storici che lo ospitano, restituendo.

