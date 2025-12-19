Dieci ore di auto ci permettono di raggiungere Kalongo da Entebbe, a trenta chilometri dalla capitale dell’Uganda, Kampala. Dopo aver lasciato alle spalle il Lago Victoria, il più grande del continente, lungo il tragitto la savana è sconfinata, ma ci sono anche foreste pluviali che si alternano a imponenti montagne. La presenza del fiume Nilo e dei suoi affluenti è significativa. Attraversiamo alcuni villaggi che sono perlopiù costruiti con fango e graticcio e tetti in paglia. Osserviamo le donne camminare sotto al sole per trasportare l’acqua dai pozzi alle proprie case e i bambini percorrere chilometri per raggiungere le scuole. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Reportage TPI – Il prezzo del sangue: così i tagli di Trump mettono a rischio la lotta all’HIV in Uganda

Leggi anche: Giornata mondiale contro l’Aids: l’Hiv non si arrende. Complici (anche) i tagli di Trump

Leggi anche: Il direttore del Parlamento Ue in Italia a TPI: “Senza rafforzare l’Europa la nostra indipendenza è a rischio”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dal 2 al 4 dicembre, le edizioni digitali per tutte le piattaforme di KOBANE CALLING OGGI e di NO SLEEP TILL SHENGAL, di Zerocalcare, costano solo €1,99 ciascuna! (In certi casi il prezzo può arrivare a €2,07.) Due reportage straordinari, raccontati da un n - facebook.com facebook