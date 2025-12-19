Il rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente svela un quadro sorprendente sulla situazione delle infrastrutture italiane. Un esempio emblematico è il valore di un terzo del Ponte di Messina equivalente a 250 km di ferrovie, evidenziando le disparità e le inefficienze nel sistema di trasporti del paese. Un'analisi che invita a riflettere sulle priorità e sugli investimenti necessari per migliorare la mobilità nazionale.

© Quifinanza.it - Report Pendolaria, un terzo del Ponte di Messina vale quanto 250 km di ferrovie

Il rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente mostra una situazione paradossale relativamente alla gestione delle infrastrutture e dei trasporti in Italia. La più lampante, assumendo il punto di vista di Legambiente, riguarda il progetto del Ponte sullo Stretto al quale vengono destinati quasi 15 miliardi di euro per poco più di 3 km, mentre con solo un terzo di quella cifra si stanno realizzando 250 km di nuove linee tranviarie in 11 città. Nel frattempo, il trasporto pubblico italiano continua a subire tagli. E nel 2024 sono circolati 185 treni regionali in meno rispetto all’anno precedente, a causa del ritiro dei mezzi più vecchi non sostituiti da nuovi convogli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi anche: Caso Garante, Agostino Ghiglia: "Conflitti d'interesse? Report vale quanto i Teletubbies"

Leggi anche: Ghiglia: “Report vale quanto i Teletubbies”. E niente dimissioni: “Visto che siamo indipendenti dalla politica”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pendolaria 2025, i dati del nuovo report; I dati del nuovo Report Pendolaria: anche in Calabria scende l'età media dei treni. Legambiente: Governo taglia fondi per trasporto pubblico e insiste su Ponte di Messina. Si smetta con questa ossessione; Il nuovo report Pendolaria di Legambiente: i dati della Liguria; Pendolaria 2025, nel report di Legambiente sulla Sicilia bocciate la linea ferroviaria Catania-Gela, interrotta dal 2011, e la Alcamo-Trapani.

Nuovo report Pendolaria, quali sono le linee peggiori in Italia tra ritardi e soppressioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo report Pendolaria, quali sono le linee peggiori in Italia tra ritardi e soppressioni ... tg24.sky.it