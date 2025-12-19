Regione Liguria approvato il bilancio | manovra da 7 miliardi di euro Cosa prevede

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato il bilancio 2025, una manovra da 7 miliardi di euro. La lunga seduta di giovedì 18 dicembre, conclusa dopo tre giorni di dibattito, ha visto il voto favorevole della maggioranza di centrodestra e l’opposizione contraria. Questa approvazione segna un importante passo avanti per le politiche e gli investimenti della regione, delineando le priorità per il prossimo anno.

Nella lunga seduta votante di giovedì 18 dicembre 2025, che ha concluso la tre giorni dedicata alla sessione di bilancio, il Consiglio regionale ha approvato il bilancio con 18 voti a favore (maggioranza di centrodestra) e 13 contrari. Una manovra da oltre 7 miliardi di euro.

