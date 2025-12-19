Regione Campania Francesco Comparone nuovo capo di Gabinetto

Francesco Comparone, napoletano e consigliere parlamentare della Camera dei deputati, è stato nominato nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania. Con una consolidata esperienza nel settore politico, si appresta a guidare l’ufficio che supporta l’azione amministrativa regionale, contribuendo allo sviluppo e alla gestione delle iniziative strategiche della regione.

