Regione Campania Francesco Comparone nuovo capo di Gabinetto

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Comparone, napoletano e consigliere parlamentare della Camera dei deputati, è stato nominato nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania. Con una consolidata esperienza nel settore politico, si appresta a guidare l’ufficio che supporta l’azione amministrativa regionale, contribuendo allo sviluppo e alla gestione delle iniziative strategiche della regione.

