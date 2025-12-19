Reggio Onirica degustazioni e ChicNicXmas Edition a Borgo Croce | cosa fare nel weekend
Il weekend a Borgo Croce si anima con Reggio Onirica, degustazioni e la ChicNicXmas Edition, offrendo emozioni e relax prima del Natale. Tra sapori, arte e atmosfere festive, questa stagione invita a vivere momenti speciali immersi nelle tradizioni e nella magia delle festività. Un'occasione imperdibile per scoprire, assaporare e condividere il calore del periodo più bello dell'anno.
Il Natale si avvicina ormai a grandi passi e in questo weekend che ci porta al periodo più magico dell'anno tante sono le iniziative promosse per trascorrere ore di svago e di relax all'ombra del vischio e delle tradizioni che non tramontano mai.Ecco la guida agli eventi clou del fine settimana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Degustazioni di formaggi, film gratis al cinema e il teatro a bordo del treno storico: cosa fare nel weekend
Leggi anche: Concerto di Marco Masini, lo show che fa rivivere Michael Jackson e degustazioni diffuse: cosa fare nel weekend
REGGIO ONIRICA | 21 • 22 • 23 dicembre Piazza Duomo – La soglia della meraviglia Installazione scenografica tra musica e bolle di sapone. Arena dello Stretto – Il cuore di fuoco Spettacolo di fuoco potente e suggestivo. Lungomare Falcomatà – Le ninfe dell - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.