Reggio Onirica degustazioni e ChicNicXmas Edition a Borgo Croce | cosa fare nel weekend

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend a Borgo Croce si anima con Reggio Onirica, degustazioni e la ChicNicXmas Edition, offrendo emozioni e relax prima del Natale. Tra sapori, arte e atmosfere festive, questa stagione invita a vivere momenti speciali immersi nelle tradizioni e nella magia delle festività. Un'occasione imperdibile per scoprire, assaporare e condividere il calore del periodo più bello dell'anno.

Il Natale si avvicina ormai a grandi passi e in questo weekend che ci porta al periodo più magico dell'anno tante sono le iniziative promosse per trascorrere ore di svago e di relax all'ombra del vischio e delle tradizioni che non tramontano mai.Ecco la guida agli eventi clou del fine settimana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

