Reggio Onirica degustazioni e ChicNicXmas Edition a Borgo Croce | cosa fare nel weekend

Il weekend a Borgo Croce si anima con Reggio Onirica, degustazioni e la ChicNicXmas Edition, offrendo emozioni e relax prima del Natale. Tra sapori, arte e atmosfere festive, questa stagione invita a vivere momenti speciali immersi nelle tradizioni e nella magia delle festività. Un'occasione imperdibile per scoprire, assaporare e condividere il calore del periodo più bello dell'anno.

