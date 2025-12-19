Reggia di Caserta ambientalisti vogliono fermare il ' sacrificio' dei lecci Protesta pacifica il 4 gennaio
Il futuro di circa 750 lecci lungo la via d’acqua del Parco Reale di Caserta sta suscitando accese proteste. Ambientalisti e cittadini si preparano a una manifestazione pacifica il 4 gennaio, chiedendo di fermare il sacrificio degli alberi, simbolo della biodiversità locale. Una battaglia che coinvolge il territorio e la tutela ambientale, mettendo in luce l’importanza di preservare il patrimonio naturale della Reggia di Caserta.
È diventato uno dei temi ambientali più dibattuti degli ultimi mesi quello che riguarda il futuro di circa 750 alberi di leccio, quercia tipica della macchia mediterranea, presenti lungo i filari della via d’acqua del Parco Reale della Reggia di Caserta. A lanciare l’allarme sono state numerose. 🔗 Leggi su Casertanews.it
