Reggia di Caserta ambientalisti vogliono fermare il ' sacrificio' dei lecci Protesta pacifica il 4 gennaio

Il futuro di circa 750 lecci lungo la via d’acqua del Parco Reale di Caserta sta suscitando accese proteste. Ambientalisti e cittadini si preparano a una manifestazione pacifica il 4 gennaio, chiedendo di fermare il sacrificio degli alberi, simbolo della biodiversità locale. Una battaglia che coinvolge il territorio e la tutela ambientale, mettendo in luce l’importanza di preservare il patrimonio naturale della Reggia di Caserta.

