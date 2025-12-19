Referente in città per le famiglie criminali | lo sceicco va in carcere

Un'importante operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di Omar Mohamed, considerato un referente in città per le famiglie criminali. Residente a Bologna, l'uomo, 38 anni, è stato catturato all'alba di oggi su ordine del Tribunale, sospettato di collegamenti con ambienti camorristici e ’ndranghetisti. L'intervento rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata nel territorio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.