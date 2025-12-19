Referente in città per le famiglie criminali | lo sceicco va in carcere
Un'importante operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di Omar Mohamed, considerato un referente in città per le famiglie criminali. Residente a Bologna, l'uomo, 38 anni, è stato catturato all'alba di oggi su ordine del Tribunale, sospettato di collegamenti con ambienti camorristici e ’ndranghetisti. L'intervento rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata nel territorio.
La Guardia di finanza di Bologna ha arrestato all'alba di oggi, 19 dicembre, Omar Mohamed, 38 anni, accusato, residente in città, ritenuto vicino ad ambienti camorristici e ’ndranghetisti, destinatario di un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Bologna.Nell’ambito dell’indagine. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
