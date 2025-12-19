Realpolitik il maranza rivela l' orrore | Poi arriva il machete

Un barbiere dei maranza, noto per le sue visite gratuite nei parchi, rivela un volto inaspettato di strada: tra storie dure e momenti di solidarietà, racconta un mondo complesso fatto di incontri e contrasti, dove l’umanità si mostra in tutta la sua diversità. In un’intervista a RealPolitik, con parole sincere e senza filtri, svela aspetti sconvolgenti e sorprendenti di un’esistenza ai margini.

"Giro con lo zaino, una sedia, macchinetta senza filo e vado a tagliare i capelli nei parchi. Ho incontrato tante persone, tante storie più negative che positive": lo ha raccontato a RealPolitik, la trasmissione in onda su Rete 4, il barbiere dei maranza, un ragazzo che va in giro per le strade a tagliare gratuitamente barba e capelli. "Sono di origini egiziane e spagnola ma sono nato a Milano", ha raccontato un "cliente" del barbiere mentre si faceva tagliare i capelli in un parco della periferia milanese. "Uscivo con un gruppetto e più eravamo e più ci sentivamo forti. Ci sono stati dei casini, poi una volta con un machete hanno preso un mio amico e li ho avuto paura.

