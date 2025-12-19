Re Carlo III spilla birre Harry e Meghan vendono a 85 mila dollari la possibilità di cenare con loro | le trovate della Famiglia Reale per raccogliere soldi

La Famiglia Reale britannica si reinventa tra tradizioni e strategie di raccolta fondi. Re Carlo III si mostra in modo informale, mentre Harry e Meghan attirano l’attenzione con aste esclusive. Tra birre condivise e cene a pagamento, il Palazzo cerca nuove vie per sostenere le proprie iniziative, suscitando curiosità e discussioni sulla modernità e il futuro delle monarchie.

Re Carlo III spilla birre a Londra e invita i membri della famiglia reale più stretta a pranzo, per celebrare le tradizioni natalizie più care ai britannici, mentre il figlio ribelle si mette all'asta negli Stati Uniti. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, Harry avrebbe passato il segno un'altra volta, contravvenendo ad una delle regole ferree della corona che vieta categoricamente la "vendita" della propria compagnia a chiunque. Il principe ribelle e la sua signora, Meghan, più volte, avrebbero messo a disposizione la possibilità di cenare con loro per beneficienza. La Archwell fu fondata nel 2020 per organizzare le attività filantropiche dei duchi del Sussex nel momento in cui lasciarono la famiglia reale.

Re Carlo III dà una buona notizia sulla sua battaglia contro il cancro: «Grazie alla diagnosi precoce, potrò ridurre le cure il prossimo anno» - In un videomessaggio senza precedenti, re Carlo, 77 anni, ha annunciato che il suo programma di cure potrà essere ridotto in modo significativo nel corso del nuovo anno. vanityfair.it

Re Carlo si prepara al Natale e brinda con la birra - Re Carlo scende tra la gente e inaugura un nuovo birrificio a Londra: con l’occasione si improvvisa mastro birraio e spilla la pinta “perfetta”. dilei.it

