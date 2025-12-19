Razzia notturna al Top Center | spaccate in otto negozi

Una notte di furti ha sconvolto il Top Center di Trento, con otto negozi colpiti da una serie di spaccate violente. La rapida e audace azione dei ladri ha lasciato dietro di sé danni ingenti e un clima di paura tra commercianti e clienti. La polizia è al lavoro per identificare i responsabili, mentre l’intera comunità si interroga sulle misure di sicurezza da adottare.

Una vera e propria raffica di furti, con tanto di spaccate, quella messa a segno da una batteria di ladri durante la notte tra il 18 e il 19 dicembre ai danni di ben otto negozi ospitati dall'interno del centro commerciale Top Center di via Brennero a Trento.A quanto si apprende i ladri hanno.

