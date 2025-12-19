Ravezzani | Per il Milan il gol è un optional da sempre | centravanti di seconda fascia stipendi bassi
Il Milan di Allegri ancora una volta mostra le sue difficoltà in attacco, con un reparto che fatica a trovare efficacia e incisività. Le parole di Ravezzani sottolineano come, da sempre, il club abbia considerato il gol come un optional, affidando le speranze a centravanti di seconda fascia e stipendi contenuti. La sconfitta contro il Napoli evidenzia le criticità che il team deve affrontare per tornare a competere ai massimi livelli.
Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-2, la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli di Antonio Conte: l'attacco ha palesato ancora una volta grandi problemi. Fabio Ravezzani, su 'X', ha spiegato i motivi del disastro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Non solo gol: Leao da centravanti trascina il Milan. I numeri testimoniano quanto stia volando
Leggi anche: "Lavori sottopagati, stipendi bassi e famiglie in difficoltà: Parma sempre più povera"
Ravezzani analizza il Milan di Allegri: parole - Ravezzani Analizza il Milan di Allegri: La Tattica del Secondo Tempo e la Rivelazione Bartesaghi. milannews24.com
Ravezzani: "Il Milan ha la gran forza di ribaltare una gara in cui tutto girava storto" - 0 con i gol di Vlasic e Zapata, i rossoneri riaprono la partita con un eurogol di Rabiot. milannews.it
Ravezzani: "Il Milan deve avere il coraggio di investire sul centravanti" - Inter e Milan che vincono, con prestazioni differenti: "Il Milan ha fatto una buona partita, ha ampiamente ... tuttomercatoweb.com
IL PARERE - Ravezzani: "Differenza impressionante tra la panchina del Napoli e quella del Milan, ma non a favore di Allegri" ift.tt/WzbHZ6R x.com
Tra Inter e Milan non mettere… Fabio Ravezzani In clima supercoppa anche con Don Stefano Stimamiglio, Direttore di Famiglia Cristiana e Don Giuseppe Musardo, Direttore Generale del Gruppo editoriale San Paolo! - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.