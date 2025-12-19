Ravezzani | Per il Milan il gol è un optional da sempre | centravanti di seconda fascia stipendi bassi

Il Milan di Allegri ancora una volta mostra le sue difficoltà in attacco, con un reparto che fatica a trovare efficacia e incisività. Le parole di Ravezzani sottolineano come, da sempre, il club abbia considerato il gol come un optional, affidando le speranze a centravanti di seconda fascia e stipendi contenuti. La sconfitta contro il Napoli evidenzia le criticità che il team deve affrontare per tornare a competere ai massimi livelli.

