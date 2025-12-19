Inter News 24 Il portiere del Bologna, Federico Ravaglia, ha detto la sua dopo il successo in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Dopo aver eliminato l’Inter nella semifinale di Riad, il portiere del Bologna Federico Ravaglia ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di SportMediaset. L’estremo difensore dei felsinei, protagonista della serata, ha descritto il passaggio del turno come un’emozione indescrivibile, sottolineando come la squadra fosse arrivata in Arabia Saudita con la ferma intenzione di onorare la competizione fino in fondo. Analizzando la sfida contro i nerazzurri, il numero uno rossoblù ha lodato la prestazione del gruppo, capace di reagire trovando il pareggio e di mantenere i nervi saldi durante la lotteria dei rigori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ravaglia a Mediaset: «Emozione incredibile! Siamo venuti qui con un obiettivo»

Leggi anche: PSV-Napoli, Conte in confernza : “Non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale”

Leggi anche: Conte: “Non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale, il PSV fa un calcio particolare”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

MEDIASET - Bologna, Ravaglia: "Ora ci aspetta un'altra grande partita, affronteremo questa finale con la massima voglia di vincerla" - Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, dopo la vittoria contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter: "E' un'emozione in ... napolimagazine.com