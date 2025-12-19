Raspadori incendia il mercato | è derby fra Roma e Lazio per l' attaccante di Simeone
Il mercato si accende con un duello infuocato tra Roma e Lazio per Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid. Nonostante le trattative ufficiali siano ancora in fase di avvio, le due squadre capitoline sono già pronte a sfidarsi per assicurarsi il talento di Simeone. Un derby di mercato che promette emozioni e colpi di scena nelle prossime settimane.
Il mercato non è ancora aperto ma già si è infiammato con il derby capitolino. Roma e Lazio infatti sarebbero a caccia di un nuovo attaccante ed entrambe avrebbero messo gli occhi su Giacomo Raspadori dell’Atletico Madrid. Raspadori occasione di mercato Giacomo Raspadori (2000) può rivelarsi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
