Raspadori incendia il mercato | è derby fra Roma e Lazio per l' attaccante di Simeone

Il mercato si accende con un duello infuocato tra Roma e Lazio per Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid. Nonostante le trattative ufficiali siano ancora in fase di avvio, le due squadre capitoline sono già pronte a sfidarsi per assicurarsi il talento di Simeone. Un derby di mercato che promette emozioni e colpi di scena nelle prossime settimane.

