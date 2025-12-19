Rapunzel - L' intreccio della torre svelata la shortlist degli attori in corsa per il ruolo dei protagonisti
A Londra sarebbero in corso le audizioni per la parte della principessa e di Flynn Rider nel film live-action, ecco le nuove indiscrezioni. Disney è di nuovo al lavoro sullo sviluppo di un film live-action ispirato al classico d'animazione Rapunzel - L'intreccio della torre e online è stata svelata la shortlist degli attori in corsa per il ruolo della principessa e di Flynn Rider. Le fonti di The Hollywood Reporter hanno infatti scoperto chi ha superato le prime fasi delle audizioni. La shortlist per i ruoli di Rapunzel e Flynn Walt Disney Pictures sembra abbia organizzato degli screen test a Londra a cui hanno partecipato Sarah Catherine Hook, Teagan Croft, Freya Skye, e Olivia-Mai Barrett per il ruolo di Rapunzel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
DISNEY STA CERCANDO LA PROSSIMA RAPUNZEL Disney ha avviato in modo discreto i provini per il live-action di Rapunzel - L'intreccio della torre, e stanno iniziando a emergere alcuni nomi forti per il ruolo principale. Secondo le indiscrezioni, Sarah C
