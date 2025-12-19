Rapporto AdEPP sulle casse previdenziali quadro in chiaro scuro Preoccupano calo nascite e basso tasso di laureati ma cresce la presenza femminile

Il quindicesimo Rapporto AdEPP sulla previdenza privata dei liberi professionisti dipinge un quadro complesso, segnato da sfide storiche come i gap di genere e generazionali, ma anche da cambiamenti innovativi legati all’utilizzo del web e alla trasformazione delle strutture organizzative. Mentre preoccupano i segnali di calo delle nascite e il basso tasso di laureati, emergono anche nuove dinamiche che plasmeranno il futuro del settore.

Roma, 19 dicembre 2025 – Il quindicesimo Rapporto AdEPP sulla previdenza privata dei liberi professionisti analizza un settore che, mentre si trova a dover affrontare problemi storici e strutturali come i gap reddituali di genere, tra giovani e meno giovani e geografici, inizia a registrare gli effetti del calo delle nascite combinato al basso tasso dei laureati, dell'utilizzo del web nell'erogare i servizi professionali e dell'organizzazione in società di capitali di alcune attività professionali. Gli ultimi dati mostrano una situazione composita. Nel 2024 si registrano circa 1,5 milioni di iscritti attivi, con un primo lieve calo rispetto all'anno precedente, ampiamente compensato da un fenomeno significativo come il pensionamento attivo.

