Rapina oppioidi in farmacia e fugge sul bus

Un episodio insolito ha scosso il centro di Villasanta, dove un individuo ha deciso di entrare in farmacia e, sorprendentemente, ha rapinato un cliente presente. La scena ha avuto un epilogo inaspettato, lasciando i presenti sbalorditi. Un evento che mette in discussione la percezione di sicurezza e solleva curiosità sulla vicenda, ancora tutta da chiarire.

Protagonista della vicenda un cittadino di origine egiziana di 23 anni, residente a Sesto San Giovanni. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di venerdì, quando il giovane, dopo essere entrato nella farmacia del centro di Villasanta, invece di effettuare acquisti ne ha approfittato per sottrarre alcune scatole di ossicodone, un potente oppioide utilizzato come antidolorifico, che un cliente munito di regolare ricetta aveva appena richiesto. Una volta afferrata la scatola, il ladro è fuggito ma per assicurarsi la refurtiva ha spintonato il cliente derubato che aveva cercato di bloccarlo, riuscendo ad allontanarsi.

