Rapina all' ambulatorio Villa Marini | armato di martello scappa con un litro di metadone
Un uomo armato di martello ha assaltato l'ambulatorio Villa Marini, minacciando il personale e portandosi via una bottiglia di metadone da un litro prima di dileguarsi. Un episodio di forte tensione che desta preoccupazione nella comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strutture sanitarie.
Martello in pugno ha minacciato il personale sanitario e si è impossessato di una bottiglia di metadone da un litro, per poi scappare. I fatti sono accaduti a Monteverde. Protagonista un 32enne bosniaco, senza dimora e con precedenti.Secondo quanto appreso, l'uomo è entrato all'interno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
