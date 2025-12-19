Ranocchia svela | Bonny ha stupito tutti! E Chivu in allenamento vede quella cosa

Inter News 24 L’ex difensore e capitano dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha detto la sua prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Ai microfoni di Mediaset prima di Bologna Inter, l’ex capitano Andrea Ranocchia ha promosso la gestione del turnover attuata dal tecnico Cristian Chivu, sottolineando il sorprendente rendimento di seconde linee come Ange-Yoan Bonny. Analizzando le gerarchie dei nerazzurri, ha però evidenziato la complessa situazione di Davide Frattesi: pur definendolo un talento da Nazionale, ha ammesso che la presenza dell’insostituibile Nicolò Barella ne limita drasticamente il minutaggio, ipotizzando che il giocatore possa voler cercare altrove la continuità necessaria. 🔗 Leggi su Internews24.com

