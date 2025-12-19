Raid su una scuola a Gaza City rifugio per sfollati | sei vittime e diversi bambini tra i feriti
Secondo fonti della Protezione Civile di Gaza citate da Al Jazeera, almeno sei palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco israeliano che ha colpito una scuola nel quartiere di Tuffah, nella zona orientale di Gaza City. La struttura era stata trasformata in un rifugio per sfollati. Tra i numerosi feriti si registrano diversi bambini. L'emittente del Qatar ha duramente condannato l'episodio, definendolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Gaza, oltre 50 morti nei raid Idf dall'alba, colpita anche scuola al-Falah, usata come rifugio per sfollati a Gaza City, almeno 3 bambini deceduti - VIDEO
Leggi anche: Gaza, oltre 20 morti dall'alba nei raid Idf, colpite anche tende per sfollati a Khan Younis, diversi bambini feriti negli attacchi - VIDEO
Israele, Al Jazeera: Raid israeliano su un rifugio a Gaza, 6 morti; Troppi aiuti bloccati: carestia allontanata, ma a Gaza la fame c’è ancora; Gaza, Israele blocca gli aiuti umanitari verso la Striscia. Al Jazeera: «Raid israeliano su un rifugio, 6 morti»; 'Raid israeliano su un rifugio a Gaza, 6 morti'.
Raid su una scuola a Gaza City rifugio per sfollati: sei vittime e diversi bambini tra i feriti - Secondo fonti della Protezione Civile di Gaza citate da Al Jazeera , almeno sei palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco israeliano che ha colpito una ... msn.com
'Raid israeliano su un rifugio a Gaza, 6 morti' - Fonti della Protezione civile a Gaza hanno riferito ad Al Jazeera che sei palestinesi sono stati uccisi e molti altri, tra cui bambini, sono rimasti feriti in un attacco israeliano contro una scuola ... ansa.it
Al Jazeera, 'raid israeliano su un rifugio a Gaza, 6 morti' - Fonti della Protezione civile a Gaza hanno riferito ad Al Jazeera che sei palestinesi sono stati uccisi e molti altri, tra cui bambini, sono rimasti feriti in un attacco israel ... gazzettadiparma.it
Raid su una scuola a Gaza City rifugio per sfollati: sei vittime e diversi bambini tra i feriti https://gazzettadelsud.it/p=2145568 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.