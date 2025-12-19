Rai Natale 2025 all’insegna della magia Disney | da Mulan a Il ritorno di Mary Poppins

Il Natale 2025 porta sulle reti Rai una programmazione ricca di film Disney, tra live action, titoli recenti e grandi classici pensati per tutta la famiglia. Un palinsesto che accompagna le festività con appuntamenti in prima serata, trasformando la TV generalista in un punto di riferimento per il cinema “family friendly” delle feste. Si parte con Mulan in versione live action. Ad aprire la rassegna natalizia è Mulan nella sua versione live action, proposta in prima serata su Rai 2. Una rilettura più epica del celebre classico animato, che punta sull’azione e su una narrazione più matura, ideale per inaugurare le serate Disney del periodo natalizio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Rai, Natale 2025 all’insegna della magia Disney: da Mulan a Il ritorno di Mary Poppins Leggi anche: Julie Andrews compie 90 anni: pur di averla come Mary Poppins, Walt Disney attese che nascesse sua figlia Leggi anche: Il ritorno di Mary Poppins, Emily Blunt: “Dick Van Dyke fece piangere Colin Firth sul set” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Natale in tv: i film Disney sui canali Rai ( Calendario 2025) - Torna la nostra rubrica dedicata alla tv di Natale con i titoli dei film Disney che andranno in onda nei giorni di festa sui Canali Rai ... ultimenotizieflash.com

