Ragazzino aggredito davanti alla scuola indagano i carabinieri

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Messina, per un ragazzino che sarebbe stato preso di mira e aggredito da un gruppo di coetanei davanti all’istituto Pascoli-Crispi.Alcuni presenti avrebbero assistito alla scena e dato l’allarme, avvisando il personale scolastico, che ha immediatamente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Prato: ragazzino di 16 anni picchiato davanti alla scuola

Leggi anche: Anziano aggredito e rapinato in strada, indagano i carabinieri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sesto San Giovanni, spedizione punitiva all'uscita da scuola: in tre accoltellano studente 18enne ma è il bersaglio sbagliato; Picchia e morde i poliziotti che lo fermano davanti a una scuola di Torino: arrestato a 20 anni; Campobasso, lite per l'interrogazione: gruppo di minori aggredisce coetaneo | La madre: Ha perso l'udito e ora ha paura di uscire di casa; Rapina all'uscita da scuola, il papà della vittima interviene e picchia l'aggressore. Denunciato il 16enne.

Sesto San Giovanni, spedizione punitiva all'uscita da scuola: in tre accoltellano studente 18enne ma è il bersaglio sbagliato - La vittima, un ragazzo egiziano, è stata trasportata d’urgenza al Niguarda. milano.corriere.it