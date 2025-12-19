Ragazzine agganciate in metro seguite dentro casa e stuprate

Due episodi di violenza a Milano scuotono la città, con ragazzine di 15 e 16 anni vittime di aggressioni in metropolitana e successivamente seguite nelle loro abitazioni. Un quadro inquietante che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulle misure di tutela per i giovani in ambienti pubblici e privati.

Due stupri fotocopia, uno uguale all’altro: ragazzine di 15 e 16 anni “agganciate” in metro a Milano, seguite fin dentro casa. E violentate. Dietro le violenze ci sarebbe la stessa persona. E per lui sono scattate le manette.Un ragazzo di 19 anni, cittadino ecuadoriano, è stato arrestato dai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

