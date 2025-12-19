Una grave vicenda di bullismo scolastico si è verificata alle porte di Roma, coinvolgendo studenti disabili vittime di soprusi e di riprese video condivise nelle chat. La situazione, scoppiata nella zona di Tivoli, ha sollevato preoccupazioni e richiesto l’intervento delle autorità. Indagini sono attualmente in corso per fare luce sui fatti e tutelare le persone coinvolte.

Ragazzi disabili bullizzati e filmati dai compagni: la denuncia in una scuola alle porte di Roma

Alunni disabili bullizzati dai compagni, con video e foto apparsi nelle chat di altri studenti. Una vicenda maturata nella zona di Tivoli e sulla quale sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.La storiaLe vittime hanno 16 anni: sono un ragazzo e una ragazza. I fatti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

