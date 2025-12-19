Ragazza di 19 anni salvata al Civico dopo un massaggio cardiaco di quasi 2 ore Schifani | È questa la Sicilia che funziona

Arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Civico in condizioni disperate, l'impegno del personale in servizio è stato determinante per salvare una ragazza di 19 anni, affetta da miocardite, che durante una vacanza all'estero aveva preso un virus influenzale. Un lieto fine che ha voluto. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

