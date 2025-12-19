Raffaele Savarese è napoletano il nuovo vice presidente di Ance Giovani

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaele Savarese  è stato eletto vice presidente di Ance Giovani. Nell’assemblea che si è tenuta nella sede romana dell’Ance, sono stati eletti i nuovi vertici degli under 40 dell’Associazione Nazionale Costruttori. Savarese, che avrà la delega ai Rapporti interni, affiancherà il  nuovo presidente Edoardo Vernazza  e la nuova squadra di presidenza composta da  Alessandro Angelini  con delega all’economico, fiscale e tributario,  Paolo Beltrami  con delega alle opere pubbliche,  Davide Iannini  con delega al centro studi, formazione e education,  Orfeo Mazzitelli  con delega alle relazioni industriali e affari sociali,  Michele Mingori  con delega a edilizia e territorio e  Claudio Ricci  con delega alla transizione ecologica. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Gruppo Giovani imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente

Leggi anche: Gianluca Zaccaria nuovo presidente dei Giovani Imprenditori Ance Sicilia

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.