Raffaele Savarese è napoletano il nuovo vice presidente di Ance Giovani

Raffaele Savarese è stato eletto vice presidente di Ance Giovani. Nell’assemblea che si è tenuta nella sede romana dell’Ance, sono stati eletti i nuovi vertici degli under 40 dell’Associazione Nazionale Costruttori. Savarese, che avrà la delega ai Rapporti interni, affiancherà il nuovo presidente Edoardo Vernazza e la nuova squadra di presidenza composta da Alessandro Angelini con delega all’economico, fiscale e tributario, Paolo Beltrami con delega alle opere pubbliche, Davide Iannini con delega al centro studi, formazione e education, Orfeo Mazzitelli con delega alle relazioni industriali e affari sociali, Michele Mingori con delega a edilizia e territorio e Claudio Ricci con delega alla transizione ecologica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

