Radio2 lo scherzo a Casalino che risponde al finto Nichi Vendola
Un episodio divertente coinvolge Rocco Casalino, protagonista di uno scherzo di Radio2 durante il programma “Matti da legare”. In questa occasione, Casalino ha risposto a un finto Nichi Vendola, creando un momento di ilarità tra i personaggi coinvolti. La trasmissione, nota per le sue trovate scherzose, ha regalato ai ascoltatori un episodio esilarante che ha suscitato sorrisi e commenti.
(LaPresse) Rocco Casalino è stato vittima dello scherzo di Radio2 “Matti da legare” con Belen Rodriguez, Barty Colucci e Mario Benedetto. L’ex portavoce di Giuseppe Conte è stato raggiunto telefonicamente, dopo la notizia delle dimissioni dal Movimento, da un finto Nichi Vendola: “Volevo darti il mio sostegno, io credo che a questo punto i tempi siano maturi come le ciliegie a giugno, è tempo di coalizione”, lo ha incalzato l’imitatore. “Mi fa sorridere la cosa, non c’è bisogno di una nuova alleanza, c’è già tutto”, ha risposto divertito Casalino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
