Radio2 lo scherzo a Casalino che risponde al finto Nichi Vendola

Un episodio divertente coinvolge Rocco Casalino, protagonista di uno scherzo di Radio2 durante il programma “Matti da legare”. In questa occasione, Casalino ha risposto a un finto Nichi Vendola, creando un momento di ilarità tra i personaggi coinvolti. La trasmissione, nota per le sue trovate scherzose, ha regalato ai ascoltatori un episodio esilarante che ha suscitato sorrisi e commenti.

