Raddoppio ancora una volta un camion perde il carico in strada

Un altro episodio si aggiunge alla lunga serie di incidenti stradali legati al trasporto di materiali pesanti. Solo sette giorni fa, un camion impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario ha disperso parte del carico, evidenziando ancora una volta le criticità e i rischi associati a questi trasporti. La sicurezza e l’efficienza di queste operazioni restano temi di grande attualità e preoccupazione.

Ancora una volta, l'ultimo episodio appena sette giorni fa, un camion impegnato per il trasporto dei materiali di scavo del raddoppio ferroviario ha perso parte del carico in strada. La Statale 114 è stata invasa da terriccio e detriti nei pressi del lungomare di Santa Margherita. Sul posto è.

