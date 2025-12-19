Raccolta rifiuti e pulitura strade per Natale 2025 e Capodanno 2026

Per le festività di Natale 2025 e Capodanno 2026, i servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade subiranno alcune variazioni. In particolare, le raccolte porta a porta previste per il 25 dicembre saranno posticipate al 27 dicembre, ad eccezione del centro storico di Prato, dove il servizio si svolgerà regolarmente. Questa semplice modifica garantisce un decoro urbano adeguato durante le festività, mantenendo alta l’attenzione alla raccolta differenziata e alla pulizia della città.

I servizi di raccolta porta a porta di giovedì 25 dicembre verranno posticipati alla giornata di sabato 27 dicembre in tutti i Comuni in cui è attivo questo sistema di raccolta, ad eccezione del servizio del centro storico di Prato dove la raccolta si svolgerà regolarmente anche nel giorno di.

MODIFICA CALENDARIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie nel periodo Natalizio sono state apportate modifiche al calendario della #Raccolta #Differenziata. Consulta l’avviso: il 27 dicembre ed i - facebook.com facebook

