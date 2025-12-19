Raccolta rifiuti a Reggio Calabria ecco come cambia durante le feste di Natale | le informazioni utili
Il Comune di Reggio Calabria e la società Ecologia Oggi informano la cittadinanza che, in occasione delle festività natalizie, il servizio di raccolta dei rifiuti subirà alcune variazioni.Nella giornata di giovedì 25 dicembre, sia nella Zona Gialla sia nella Zona Blu non è prevista alcuna. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Babbo Natale incontra i bambini di Reggio Calabria per ricevere le letterine: ecco dove e quando
Leggi anche: Memoria, potremmo sfruttare le emozioni per ricordare meglio informazioni utili. Ecco come, secondo un nuovo studio
La vita... in Comune - Giornata della Trasparenza e della legalità; Arpacal, in Calabria cresce la raccolta differenziata: è al 58,05%; Rifiuti in Calabria, la differenziata arranca e i costi per il cittadino salgono; Rifiuti, la Regione Calabria stanzia 45 milioni per bloccare gli aumenti delle tariffe.
Reggio Calabria, modifiche al servizio di raccolta rifiuti per le festività natalizie - Il Comune di Reggio Calabria e la società Ecologia Oggi informano la cittadinanza che, in occasione delle festività natalizie, il servizio di raccolta dei rifiuti subirà alcune variazioni. strettoweb.com
Reggio, avviso variazioni al servizio di raccolta rifiuti nel periodo delle festività - Si invita la cittadinanza a rispettare le indicazioni fornite, evitando l’esposizione dei rifiuti nei giorni in cui il servizio è sospeso ... citynow.it
Festività natalizie: modifiche al servizio di raccolta rifiuti a Reggio Calabria - Il Comune e la società invitano la cittadinanza a non esporre i rifiuti nei giorni di sospensione del servizio ... reggiotv.it
AVVISO ALLA CITTADINANZA – RACCOLTA RIFIUTI Si informa la cittadinanza che, in occasione delle festività natalizie: Giovedì 25 dicembre 2025 Venerdì 26 dicembre 2025 la raccolta porta a porta NON sarà effettuata. Sabato 27 dicembre 2 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.