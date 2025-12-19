Raccoglie un petardo inesploso e perde quattro dita | primo ferito per i botti a Napoli

È il primo grave ferito dei festeggiamenti natalizi a Napoli. Un uomo di 35 anni, di origini napoletane, ha perso quattro dita di una mano dopo che un petardo, raccolto da terra, gli è improvvisamente esploso tra le mani. L’episodio si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 19 dicembre. L’uomo è stato trasportato d’urgenza . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Raccoglie un petardo inesploso e perde quattro dita: primo ferito per i botti a Napoli Leggi anche: Napoli, raccoglie petardo da terra, ma gli esplode in mano e perde 4 dita: operato al Pellegrini Leggi anche: Ferito da un petardo: perde la falange Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli, raccoglie petardo da terra, ma gli esplode in mano e perde 4 dita: operato al Pellegrini - Uomo ferito alla mano dopo aver raccolto un petardo inesploso da terra. fanpage.it

Botti illegali, prima vittima dei fuochi: raccoglie un petardo e perde 4 dita - Il primo grave ferimento causato dall'esplosione di un petardo è stato registrato a Napoli dove un 35enne ha riportato l'amputazione di alcune dita. ilmattino.it

Lo scoppio del petardo ha provocato lo sfacelo della mano del 35enne - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.