Racalmuto due appuntamenti al Regina Margherita | Pirandello il 20 dicembre e The Angels il 21

Un fine settimana ricco di cultura attende Racalmuto al Teatro Regina Margherita, con due eventi imperdibili: il 20 dicembre, un appuntamento dedicato a Pirandello, e il 21 dicembre, la rappresentazione di “The Angels”. Un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella poesia, arricchendo la stagione teatrale 2025 con momenti di grande emozione e riflessione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.