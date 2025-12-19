Racalmuto due appuntamenti al Regina Margherita | Pirandello il 20 dicembre e The Angels il 21
Un fine settimana ricco di cultura attende Racalmuto al Teatro Regina Margherita, con due eventi imperdibili: il 20 dicembre, un appuntamento dedicato a Pirandello, e il 21 dicembre, la rappresentazione di “The Angels”. Un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella poesia, arricchendo la stagione teatrale 2025 con momenti di grande emozione e riflessione.
Fine settimana di appuntamenti culturali al Teatro Regina Margherita di Racalmuto nell’ambito della stagione teatrale 2025. Sabato 20 dicembre alle 20.30 andrà in scena “Storia del figlio cambiato”, spettacolo dedicato all’opera di Luigi Pirandello, scritto e diretto da Graziana Lo Brutto e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
