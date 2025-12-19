Qui Senigallia Emergenza infortuni La Vigor ora spera

A Senigallia, la Vigor si prepara con impegno per concludere l’anno in modo positivo. Lo staff medico si sta impegnando per recuperare alcuni infortunati in vista della sfida di domenica alle 15 contro l’Unipomezia, sperando di poter contare su tutti i giocatori disponibili. La città e la squadra sono concentrati a dare il massimo, in un clima di ottimismo e determinazione.

A Senigallia si lavora per chiudere l'anno in bellezza. Anche lo staff medico della Vigor ha il suo bel da fare, nella speranza di dare il via libera per la convocazione di qualche infortunato in vista della partita di domenica, alle 15, contro l'Unipomezia. Se Milli tornerà operativo nel 2026, qualche speranza la nutrono Tonelli e Subissati. In verità, le probabilità maggiori riguardano il secondo che sta smaltendo la botta al ginocchio subita qualche settimana contro l'Atletico Ascoli. Tutti gli infortuni avevano allarmato l'ambiente, ma con il passare delle settimane sono apparsi molto meno gravi del previsto.

